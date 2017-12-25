” تركي ” : هناك عدة دول متورطة في دعم الخلايا الإرهابية بالمملكة

نايف السالم(صدى):

أكد المتحدث الأمني في وزارة الداخلية اللواء منصور تركي، اليوم الاثنين، على وجود دعم كبير من خارج المملكة للخلايا الإرهابية، والذي يتركز معظمه في الدعم الإعلامي.

وأوضح ” تركي ” خلال مؤتمر صحافي حول كشف هوية المتورطين في قتل الشيخ الجيراني، أن معظم الدول المتورطة في دعم الإرهارب حريصة أن يكون دعمها بشكل غير مباشر.

وأضاف أنه ما زال هناك 3 مطلوبين فارين ضمن قائمة الـ23، مؤكدًا أن جميع من يقوم بإيواء الإرهابيين يخضع للمسائلة القانونية.

كما أشار إلى أن القبض على المتهم زكي سلمان الفرج المطلوب في قضية قتل القاضي الشيخ محمد الجيراني بعد قتل أخيه غير الشقيق وهو المتهم الأول، مفيد بشكل كبير في سير عملية التحقيقات، لافتًا إلى أنه كان لابد من التحقق من هوية الجثة قبل إعلان تفاصيل الجريمة.

وكانت الداخلية شنت عملية أمنية على 3 مناطق بعد قتل القاضي الشيخ محمد الجيراني، وأسفرت عن القبض على المطلوب زكي سلمان الفرج وقتل أخيه غير الشقيق.