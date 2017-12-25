التحقيق مع رئيسة كوريا الجنوبية السابقة بتهم تلقي رشاوى

سول(صدى):

أعلنت النيابة العامة في كوريا الجنوبية، عن بدء التحقيق مع الرئيسة السابقة بارك كون هيه في مزاعم حصولها على أموال غير مشروعة بقيمة 4 مليارات وون، من مكتب الرئاسة من وكالة الاستخبارات الوطنية، أثناء فترة ولايتها.

كما أكدت النيابة العامة بالعاصمة سول، أن أربع مسؤولين في سيزورون مركز سيول للحبس، غداً الثلاثاء؛ للتحقيق مع الرئيسة السابقة بارك كون هيه.

ويستجوب مكتب النيابة العامة، الرئيس السابقة عن الغرض من حصول مكتبها على أموال من الاستخبارات وإنفاقها، والشكوك في ضغط المكتب الرئاسي آنذاك على الشركات الكبرى المحلية لدعم متظاهرين محافظين نظموا مظاهرات لصالح حكومتها.