4 طرق لتطوير هاتفك القديم

أماني الغامدي(صدى):

يمكنك بخطوات بسيطة تطوير هاتفك القديم وتجعله مثل أي هاتف جديد، خاصة وأن التحسينات الجارية للهواتف الذكية الجديدة أصبحت محدودة كالتحسينات على الكاميرا فإليك بعض الطرق التي تجعل هاتفك يظهر كالجديد دون الحاجة إلى شراء هاتف جديد :

1-غطاء جديد : تعددت هذه الأيام أغطية الهواتف وأصبح شكلها أكثر من رائع فيمكنك شراء غطاء لهاتفك إن كنت تشعر بالملل من الغطاء القديم .

2-بطارية جديدة: يتراجع أداء البطارية بعد مرور سنة أو أكثر من استخدام الهاتف، فيمكنك استبدال البطارية بأخرى جديدة لتحسين أداء هاتفك.

3 -المظهر الداخلي: يمكن إجراء بعض التعديلات البسيطة، كتحميل تطبيق لانشر جديد وتنزيل أيقونات جديدة تساعد في تغيير المظهر الداخلي للهاتف تماما، كما يمكن تغير خلفية الهاتف والقيام بتعديل في الواجهة الرئيسية والأيقونات.

4-سعة تخزينية إضافية: إذا كنت تعاني من نفاذ السعة التخزينية الداخلية في هاتفك فيمكنك حذف بعض التطبيقات والألعاب التي لا تستخدمها كما يمكن أيضا نقل الصور القديمة من الهاتف إلى حاسبك الشخصي.