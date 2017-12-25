معارض قطري: قطر تموت تدريجيًا بسبب تعنت النظام

طلال الضوي(صدى):

استنكر الدكتور محمد الكواري، المعارض القطري، اليوم الاثنين، تعنت النظام القطري، في ظل استمرار المقاطعة العربية، الذي أسفر في النهاية عن انهيار البورصة القطرية، ووصولها إلى أدنى مستوياتها منذ 8 سنوات، وفقًا لبيانات بلومبيرغ.

وقال ” الكواري ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” تعليقًا على انهيار بورصة قطر: ” انهيار بورصة وانهيار بلد وانهيار تركيبة سكانية و شعب قطر تموت تدريجياً بسبب تعنت النظام “.

يًذكر أن المقاطعة العربية لقطر، تدخل شهرها السابع، مع استمرار العناد القطري، ورفض الـ 13 مطلبًا الذي وضعتهم الدول المقاطعة؛ لانهاء الأزمة، والتي تتمحور حول توقف الدوحة عن دعم الإرهاب .