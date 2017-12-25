” العمل ” تؤكد استمرارية دعم الكهرباء لمستفيدي الضمان الاجتماعي

نايف السالم(صدى):

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حقيقة إيقاف دعم فواتير الكهرباء، لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وذلك بعد صرف الدفعة الأولى من برنامج حساب المواطن.

وأكدت الوزارة عدم صحة هذه الأنباء، مشيرة إلى إيداع مبالغ الدعم تلقائيا مع معاش الضمان، وتصرف مبالغ الدعم كاملة باستثناء فئة العجز المؤقت، وقيمتها 72 ريالا للفرد.

وبدأ قرار إيداع مبلغ الدعم مباشرة إلى حسابات المستفيدين بدلا من حسابات الشركة السعودية للكهرباء؛ لتلافي السلبيات التي برزت وقتها، وتوسيع قاعدة المستفيدين.