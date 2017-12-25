سقوط مروع لمضيفة طيران من طائرة ركاب

موسكو(صدى):

تعرضت مضيفة طيران لسقوط مروع من طائرة ركاب بموسكو عقب انزلاق قدمها قبل إغلاق الباب الخلفي .

حيث أثناء قيام المضيفة بنقل وجبات الطعام قبيل إقلاع الطائرة من مطار فنوكوفو في موسكو ، وأثناء محاولتها إغلاق باب الطائرة، انزلقت قدمها فسقطت من الباب الخلفي من ارتفاع ثلاثة أمتار، ما تسبب في فقدانها الوعي .

يشار إلى أن حادثًا مماثلا وقع منتصف نوفمبر الماضي، عندما سقطت مضيفة طيران من طائرة من طراز بوينغ 737 تابعة لشركة ” شامين إير ” أثناء قيامها بنقل بعض الوجبات أثناء توقف الطائرة في أحد المطارات بالصين، وتعرضت المضيفة لجراح خطيرة وكسور في الصدر.