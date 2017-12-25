بالصور.. المجموعة العاشرة من ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة تغادر المملكة

نايف السالم(صدى):

غادرت وفود المجموعة العاشرة من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للعمرة والزيارة ،مكة المكرمة اليوم بعد أن تم استضافتهم لمدة ( 10 ) أيام أدوا خلالها مناسك العمرة وزاروا المسجد النبوي الشريف وتشرفوا بالسلام على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وصحبيه- رضوان الله عليهما- إضافة إلى زيارة المواقع التاريخية ومطبعة المصحف الشريف، ومصنع كسوة الكعبة، ومعرض عمارة الحرمين.

وكان في وداع الضيوف لدى مغادرتهم مقر اقامتهم في مكة المكرمة الأمين العام للبرنامج عبدالله بن مدلج المدلج، ونائبه الدكتور زيد الدكان، وعدد من المسؤولين في الأمانة العامة للبرنامج التابع لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بمتابعة من معالي الوزير صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ.

وقال الأمين العام لبرنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحج والعمرة عبدالله المدلج: ” نحمد الله على أن يسر لضيوف الملك في برامج الاستضافة أداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف بكل يسر وسهولة ، ومغادرتهم لبلدانهم وسط حفاوة وتكريم من اللجان العاملة على تحقيق أهداف البرنامج، ولمسنا من الضيوف عبارات الشكر والدعاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ،وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهم الله- على ما وجدوا من خدمات وتجهيزات ” .

وأضاف أن مغادرتهم تتم بالتنسيق مع الجهات المعنية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ،وجوازات المطار لتسهيل ومرونة خدمات المغادرة كما يقدم لهم هناك في المطار هدية لكل ضيف عبارة عن عبوات من ماء زمزم ، وتستمر إجراءات الاطمئنان حتى وصولهم لدولهم.

ومن جانب آخر عبّر الضيوف عن سعادتهم بهذه الزيارة التي أدوا خلالها مناسك العمرة، وزاروا المسجد النبوي الشريف ، وأكدوا أن البرنامج أتاح لهم فرصة التعرف على كثير من الجوانب الحضارية في المملكة العربية السعودية ومدى التطور الكبير التي تعيشها المملكة وعلى التوسعة الجديدة في المسجد الحرام رافعين أكف الضراعة إلى المولى ــ عز وجل ــ أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولى عهده الأمين -حفظهما الله – خير الجزاء على استضافته لهم.

