رجل يعتدي على طفلته جنسيا ويبرر : ” زوجتي لا تكفيني “
أرتكب رجل مصري جريمة مروعة حيث تسبب في قتل براءة طفلته ، وقام بالتعدي عليها جنسياً مستغلاً غياب زوجته عن المنزل .
وتعود الواقعة عندما اقدم الاب على اغتصاب طفلته ذات الـ 11 عاماً داخل غرفتها ، مستغلًا غياب والدتها عن المنزل، حتى شاهدهما الأخ الصغير الذي سارع وأخبر والدته .
وعقب مواجهة الام لزوجها وطفلتها بما رواه نجلها، وكانت الصاعقة بتأكيده لارتكابه للفاحشة، فما كان بها إلا أن اصطحبت طفلتها وتوجهت إلى مركز الشرطة بمدينة ملوي في محافظة المنيا المصرية .
وتم ضبط الاب الذي اعترف أمام المباحث ، بارتكاب الواقعة وتعديه جنسيًا على طفلته، مبررًا ذلك بعدم موافقة زوجته على معاشرته إلا بعد الحصول على مبالغ مالية، قائلًا “زوجتي مشبعتش رغبتي “.
وأمام رئيس نيابة مركز ملوي عمرو حسين، قالت الطفلة، إن والدها اعتاد على تكبيل يديها والتعدي عليها جنسيًا داخل المنزل مستغلًا غياب والدتها .
ابوبدر[ عدد التعليقات: 218 ] نشر منذ 2 ساعتين
عليك من الله ما تستحق يا مجرم . الانسان يروف بابنائه ويظلل عليهم وانت تفتك بابنتك يا مجرم.
معلمة[ عدد التعليقات: 128 ] نشر منذ 1 ساعة
حسبي الله عليك
عساك للمرض اللي يفتت عظامك
💄أم محمد👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6257 ] نشر منذ 1 ساعة
هم دائماً هذا عذرهم الا أنت شهواني شيطان بدال ما تتزوج وحدة ثانية رحت لبنتك لعنة الله عليك
محمد[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 1 ساعة
يااخوان . ليش اقذر الجرايم اقرأ عنها تكون في مصر.. حتى الدول الكافره واليهوديه مايسوون كذا
بنت النور[ عدد التعليقات: 368 ] نشر منذ 53 دقيقة
حسبي الله عليك حرام يكون اب هذا حيوان الله يقطعه
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5899 ] نشر منذ 50 دقيقة
قلة الوازع الديني والبعد عن رب العالمين ثم انتشار المخدرات بشكل كبير الله يعافيهم ولا يبلانا
الرجل النبيل[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ 27 دقيقة
رب فلتقم الساعه