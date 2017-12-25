رجل يعتدي على طفلته جنسيا ويبرر : ” زوجتي لا تكفيني “

القاهرة(صدى):

أرتكب رجل مصري جريمة مروعة حيث تسبب في قتل براءة طفلته ، وقام بالتعدي عليها جنسياً مستغلاً غياب زوجته عن المنزل .

وتعود الواقعة عندما اقدم الاب على اغتصاب طفلته ذات الـ 11 عاماً داخل غرفتها ، مستغلًا غياب والدتها عن المنزل، حتى شاهدهما الأخ الصغير الذي سارع وأخبر والدته .

وعقب مواجهة الام لزوجها وطفلتها بما رواه نجلها، وكانت الصاعقة بتأكيده لارتكابه للفاحشة، فما كان بها إلا أن اصطحبت طفلتها وتوجهت إلى مركز الشرطة بمدينة ملوي في محافظة المنيا المصرية .

وتم ضبط الاب الذي اعترف أمام المباحث ، بارتكاب الواقعة وتعديه جنسيًا على طفلته، مبررًا ذلك بعدم موافقة زوجته على معاشرته إلا بعد الحصول على مبالغ مالية، قائلًا “زوجتي مشبعتش رغبتي “.

وأمام رئيس نيابة مركز ملوي عمرو حسين، قالت الطفلة، إن والدها اعتاد على تكبيل يديها والتعدي عليها جنسيًا داخل المنزل مستغلًا غياب والدتها .