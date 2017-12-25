بلغارية عمياء تتنبأ باكتشاف مصدر جديد للنفط.. ومحللون يردون

لندن(صدى):

تناقلت بلغارية عمياء تدعى بابا فانجا، نبوءات عدة قبل وفاتها بالسرطان عام 1996، لم تثبت صحة أي منها إلى الآن، ومن المفترض حدوث 2 منهم في العام الجديد، واحدة عن تحول الصين لدولة عظمة بعام 2018، والثانية هي اكتشاف مصدر جديد للطاقة بكوكب الزهرة.

وبتحليل ما تنبأت به، والذي يكشف مدى حقيقة ” كذب المنجمون ولو صدقوا ” ، قد كشفت صحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية، أن الصين تساهم في 1970 بنسبة 4.1% فقط من الإنتاج العام العالمي، وزادت مساهمتها في 2015 عن 15% منه، في حين يؤكد محللون أن إنتاج الولايات المتحدة الذي بلغ ذلك العام 16.7% من الإنتاج العالمي، سيتراجع إلى 14.9% عام 2025 ، والمشير ما قالوه إلى أن الصين لن تصبح في 2018 القوة العظمى التي توقعتها الراحلة العمياء، بل ربما بعد 7 سنوات من الآن.

أما الثانية فإن اكتشاف مصدر جديد للطاقة في الزهرة، يتطلب مهمة فضائية تقوم بها NASA أو غيرها، إلا أن الوكالة الأميركية، نسيت هذا الكوكب غير الواعد بمغريات علمية منذ زمن بعيد، وليس في برامجها المستقبلية أي استهداف له.

وسبق أن أخطأت ” بابا فانغا ” بالكثير، فقد توقعت أن يكون باراك أوباما ” آخر رئيس للولايات المتحدة ” وهي ” نبوءة ” غطت خبرها وسائل إعلام دولية في معظم القارات، ثم تولى بعد ذلك الحكم ترامب.

كما حذرت في غيرها بأن المجاعات، ومنها ما هو حاليا في أفريقيا بشكل خاص، ستنتهي في العام 2028 أي بعد 10 سنوات، في حين يؤكد المحللون العكس، متوقعين مجاعات أكثر احتداما.