شرطة عسير تكشف عن غموض جريمتي قتل

أبها(صدى):

استطاعت شرطة منطقة عسير بمتابعة وإشراف من مدير شرطة منطقة اللواء صالح بن سليمان القرزعي الكشف عن غموض جريمتي قتل غضون 12 ساعة .

وأوضح المتحدث باسم شرطة منطقة عسير الرائد زيد الدباش أن مركز شرطة شرق أبها تلقى بلاغ يوم السبت بشأن وجود شخص في العقد الثالث من العمر تعرض للدهس وملقى على الأرض وتعرض لإصابات مختلفة مما أسفر عن وفاته.

وقال الدباش أن تم إلقاء القبض على المتهمين وهم شباب سعوديو الجنسية، كما ضبطت القوات المركبة المستخدمة في الجريمة.

وأشار أن الجريمة الثانية اكتشفت عندما تلقى مركز شرطة المضة شرق العسير بلاغ يوم السبت بوجود شخص متوفي في العقد الرابع من العمر، وتم الانتقال إلى الموقع وباشرت الجهات الأمنية الحادث، وتمكنت من القبض على المتهم وهو سعودي واتخذت كافة الإجراءات حياله.