” بسام عطية ” : الشيخ الجيراني منكر للإرهاب ومعتدل الفكر

سعيد العجل(صدى):

أكد اللواء بسام عطية، اليوم الاثنين، أن قضية اختطاف ومقتل القاضي الشيخ محمد الجيراني مرت بعدة مراحل بداية من التصعيد حتى الانتهاء بالعمل الإجرامي، لافتًا إلى أن الشيخ محمد الجيراني منكر للإرهاب وفكره معتدل وله مواقف وطنية.

وأوضح عطية خلال مؤتمر صحافي حول كشف هوية المتورطين في قتل الشيخ الجيراني، أن المتورطين في هذه الجريمة الإرهابية لديهم عوامل مشتركة، لافتًا إلى وجود مجموعات اتصال وجمع اموال وأسلحة تدعم هذه الخلايا الميدانية.

وأشار ” عطية ” إلى أنه لا يجب تجاهل مثل هذه الخلايا الإرهابية والتي شملت عملياتها السطو واستهداف رجال الأمن وصناعة القنابل، قائلًا ” نحن لسنا أمام صبية أو صعاليك نحن أمام منظومة هيكلية إرهابية تعمل ضمن أهداف محددة “.