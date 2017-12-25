” محكمة الرياض ” تكتفي بالحجاب وتتراجع عن شرط غطاء الوجه

نايف السالم(صدى):

استبدلت المحكمة العامة بالرياض، اليوم الأثنين، التعميم الذي كانت قد أوجبته عن شرط دخول المراجعات المحكمة بالحجاب الشرعي، ومغطيات الوجه المحكمة، بتعميم آخر أزيل منه شرط غطاء الوجه.

وينص التعميم الجديد المعدل الذي قدمته المحكمة تفصيلًا، على : ” توجيهات صاحب الفضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض بعدم دخول أي من النساء، إلا أن تكون بلبس محتشم، وأن عليهن التقيد بالحجاب الشرعي، عملًا بالأنظمة المرعية لدخول الدوائر الشرعية، لذا أمل التقيد بذلك “.

وعن التعميم القديم بتاريخ 4 ربيع الآخر في العام الماضي، على ” توجيهات صاحب الفضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض بشأن ما لاحظه من دخول المراجعات بلباس غير محتشم وعباءة غير مناسبة، ويرغب فضيلته بالتأكيد على منع دخول النساء غير المتقيدات بالحجاب الشرعي، وغير المغطيات للوجه المحكمة، لاسيما وأنهن داخلات دائرة شرعية ومن الواجب الحشمة باللباس عملًا بالأنظمة المرعية لدخول الدوائر الشرعية، لذا عليكن تنفيذ الأوامر حرفيًا “.