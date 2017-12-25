” المياه ” ترفع بيانات العملاء المتعثرين إلى ” سمة “

علي القحطاني(صدى):

قررت شركة المياه الوطنية، رفع المتعثرين لديها إلى شركة المعلومات الائتمانية ” سمة ” ، مطلع العام المقبل؛ بسبب عدم سداد المستحقات المالية.

وأكد المهندس محمد الموكلي الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية ووكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة، حق الشركة في رف بيانات عملائها في أي وقت تراه، سواء من القطاع السكني أو التجاري؛ تنفيذا للاتفاقية المبرمة مع ” سمة “.

وأشار ” الموكلي ” إلى إطلاع العملاء على البيانات المقرر رفعها إلى سمة قبل عملية الرفع؛ حفظا للحقوق الشخصية.