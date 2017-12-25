زيادة أرباح ” جدوى ريت الحرمين ” إلى 11% بعد صفقة استحواذ ناجحة بمكة

نايف السالم(صدى):

استحوذ صندوق ” جدوى ريت الحرمين ” ، على عقارين بمكة المكرمة بقيمة 148 مليون ريال، الأول عبارة عن مبنى فندقي على بعد 350 متر من المسجد الحرام بمبلغ 125 مليون ريال، والثاني عبارة عن عقار تجاري على بعد 500 متر من المسجد، بمبلغ 23 مليون ريال.

وكشف الصندوق في بيان له، أنه تم تأجير العقار الأول الذي يعمل في ضيافة الحجاج بمبلغ 8 مليون ريال لكل سنة هجرية ويحمل عائد 6.4%، مشيرًا إلى أنه تم تأجير العقار الثاني بمبلغ 1.5 مليون ريال لكل سنة هجرية ويحمل عائد أولي بنسبة 6.5%.

وأكد الصندوق، أن عمليات الاستحواذ المذكورة ستؤدي إلى زيادة متوقعة في الأرباح المحققة من العمليات التشغيلية (Funds From Operations) لعام 2018م بنسبة 11% مقارنة بتلك المتوقعة قبل عملية الاستحواذ، والتي ستنعكس إيجابياً على توزيعات الأرباح النقدية في المستقبل.