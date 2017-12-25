لاعب إيفواري يخسر كل ماله ويفكر في الانتحار

ماجد محمد(صدى):

بعد أن جنى الملايين خلال مسيرته كلاعب كرة قدم، لا سيما مع أرسنال الإنجليزي وغلطة سراي التركي، يعيش المدافع الإيفواري إيمانويل إيبويه حياة مأساوية بائسة، دفعته إلى التفكير الانتحار.

فخلال الـ 18 شهرا السابقة، خسر إيبويه كل ثروته، ووصل به الحال إلى النوم عند أصدقائه وتنظيف الملابس بيديه حيث لا يمتلك غسالة كهربائية.

وتحدث إيبويه إلى صحيفة ” ميرور ” البريطانية، قائلا إنه فكر في الانتحار، وأوضح: ” أطلب المساعدة من الله. هو وحدة بإمكانه مساعدتي لطرد هذه الأفكار من رأسي ” .

وقال اللاعب الدولي السابق: ” لا أستطيع تدبير أموال لتوكيل محام. أنا في بيتي لكنني خائف لأنني لا أعرف متى ستأتي الشرطة. أحيانا أطفئ الأنوار حتى لا يعلم أحد أنني في البيت ” .