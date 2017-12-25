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مكتب إشراف حلقات الشقيري يكرم المتميزين من حفاظ القرآن الكريم‬

مكتب إشراف حلقات الشقيري يكرم المتميزين من حفاظ القرآن الكريم‬
تركي السالم(صدى):

‫احتفى مكتب الإشراف على حلقات تحفيظ القرآن الكريم بمركز الشقيري التابع للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة ضمد مساء أمس ، بتكريم الحفاظ المتميزين خلال الفصل الدراسي الأول .

‫وأبان مدير المكتب عثمان بن حمد مساوى، أن التكريم شمل المتميزين في حلقتي سعد بن أبي وقّاص وحلقة نعيم بن مسعود ، إلى جانب تكريم عدد من الطلاب لاجتيازهم حفظ كتاب اللَّه كاملًا أو أجزاء منه ، وكذلك تكريم مجازين في رواية حفص وشعبة عن عاصم.‬

‫وأضاف أن المكتب يسعى لتعزيز جهوده في خدمة القرآن الكريم وتشجيع الناشئة على حفظه ، وتكريم المتميزين وبث روح التنافس الشريف بينهم.‬


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