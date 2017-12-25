موظف يحتجز مراجعاً داخل مبنى بلدية المدينة.. والمحكمة تدينه وتغرمه

نايف السالم(صدى):

أيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر من ديوان المظالم بمنطقة المدينة المنورة، والقاضي بإدانة موظف بلدي وتغريمه؛ لاتهامه باحتجاز أحد المواطنين خلال مراجعته البلدية لإنهاء معاملة.

وتشير التفاصيل إلى أن موظف بلدية تابعة لإحدى محافظات المدينة قام باحتجاز مراجع داخل مبنى البلدية، بعدما أمر حارس الأمن بإغلاق الأبواب ومنع المراجع من مغادرة المبنى.

وتقدم المواطن الذي تعرض للاحتجاز بشكوى ضد الموظف لهيئة الرقابة والتحقيق بعد فك احتجازه، واتضح من تحقيقات الهيئة التي استمعت لشهادة حارس الأمن صحة ادعاء المواطن.