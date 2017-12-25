الهلال الأحمر يباشر 30 حالة إسعافية خلال فعاليات معرض جدة الدولي للكتاب 2017

نايف السالم(صدى):

أسدل معرض جدة الدولي للكتاب الستار على فعالياته مساء يوم الاحد بعد أن سجل كثافة من الزائرين ممن نهلوا من شتى أوعية المعرفة التي تختزلها أرفف الكتب المقدمة من 500 دار نشر محلية وخليجية وعربية وإسلامية وعالمية ، حيث صحب العوائل الزائرة أبنائهم ليطلعوا على مختلف الكتب التي تحاكي الروايات أو العلوم النظرية والتطبيقية .

حيث باشرت فرق هيئة الهلال الأحمر السعودي والفرق الراجلة التي كانت تتمركز بنقاط إسعافية داخل وخارج معرض الكتاب متجولة بين مسارات المعرض لسرعة الوصول، لمواجهة وتلبية أي طارئ لأي نداء في حال وجود إصابة أو مريض بين روّاد المعرض والذي سجل تزايداً كبيراً في أعداد الزائرين من بين أوساط المثقفين والإعلاميين وطلاب المدارس والكليات والجامعات والعائلات .

وقد اشار المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الاحمر السعودي بمحافظة جدة عبدالله أحمد ابو زيد انه تم تقديم الخدمات الإسعافية ل 30 حالة في الموقع

ونقلت حالتين حالة الى مجمع الملك عبد الله الطبي وحالة الى مستشفى الملك فهد العسكري.

يذكر ان فرق الهلال الاحمر السعودي والفرق التطوعية تواجدت في المسارات والساحات الخارجية بمعرض جده للكتاب 2017 طيلة أيام المعرض التي كانت من يوم الخميس الى يوم الأحد اخر يوم بالفعاليات .

وذلك ضمن حرص هيئة الهلال الاحمر السعودي النابع من توجيهات القيادة الحكيمة بتسخير جميع الموارد والإمكانيات لخدمة المواطنين والمقيمين والزائرين لهذا البلد المعطاء.