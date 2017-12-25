أمير القصيم يفتتح المعرض السعودي للسفر والسياحة والصيد ” رحلات 2 “

سالم المطيري(صدى):

يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، يوم غد الثلاثاء ، المعرض السعودي الثاني للسفر والسياحة والصيد ” رحلات 2 ” ، الذي يمتد 5 أيام ، بمشاركة أكثر من 50 شركه عارضة وعدد من الجهات الحكومية والخيرية والاجتماعية، إضافة إلى مشاركة عدد من الحرفيين وملاك السيارات الكلاسيكية بسيارتهم القديمة ,وذلك في مركز القصيم الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة بريدة.

ويطلع الدكتور فيصل خلال زيارته على البرامج والمناشط والفعاليات التي يحويها المعرض التي تقدمها عدد من الجهات العارضة والمتخصصة في مجالات السفر والسياحة والصيد، كما سيلتقي سموه بالمختصين في صناعة السفر والسياحة والترفيه والحرفيين والشباب , وعلى دور الجهات الحكومية والاجتماعية والخيرية .