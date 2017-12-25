زعيم كوريا الشمالية يدعو لاجتثاث العناصر غير الاشتراكية بالمجتمع

بيونج يانج(صدى):

دعا زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى ” الكفاح ” من أجل ” اجتثاث ” العناصر ” غير الاشتراكية ” فى المجتمع، حيث يسعى جاهدا إلى تشديد الانضباط الأيديولوجى وسط العقوبات الدولية ضد برامجه النووية والصاروخية.

وفى خطابه أمام مؤتمر رؤساء خلايا حزب العمال الحاكم، قبل يومين، أصدر كيم توجيهات لرؤساء الخلايا لقيادة ” هجوم ثورى لاجتثاث الممارسات غير الاشتراكية ” ، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية.

وأضافت الوكالة فى نشرتها باللغة الإنجليزية أنه قال ” يجب انطلاق الهجوم فى خلايا أعضاء الحزب وتدريبهم على الثورية وتثقيفهم عن الاشتراكية على الطريقة الكورية ” .

وقال كيم إن الممارسات غير الاشتراكية الضارة حدثت لأن المنظمات الحزبية والمسؤولين فشلوا فى مواصلة التعليم والتثقيف بين الناس وتكثيف النضال الأيديولوجي.