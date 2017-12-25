ملك إسبانيا يدعو نواب كتالونيا إلى تفادى ” مواجهة ” جديدة

مدريد(صدى):

دعا الملك فيليبى السادس، أمس الاحد، النواب الجدد فى برلمان كتالونيا وغالبيتهم من الانفصاليين، إلى تفادى ” مواجهة ” جديدة، بعد محاولة انفصال أدت لإلى انقسام كتالونيا وهزت اسبانيا.

وفى رسالته بمناسبة عيد الميلاد، الرابعة منذ توليه العرش فى 2014، نبه فيليبى السادس البرلمان الاقليمى الجديد الى وجوب ” مواجهة المشاكل التى تطاول كل الكاتالونيين، عبر احترام التعددية والتفكير بمسؤولية فى مصلحة الجميع ” .

واضاف الملك (49 عاما) فى رسالته التى سجلها فى القصر الملكى ان ” الطريق لا يمكن ان يقود مجددا الى المواجهة والاقصاء. ونعلم جميعا بانهما يؤديان فقط الى الانقسام والغموض والاحباط ” .