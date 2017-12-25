محاكمة فلبينية تسترت على مخططي تفجير المساجد

عادل الحربي(صدى):

بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس أولى جلسات نظر الدعوى بحق مقيمة فلبينية، ومهنتها عاملة منزلية وتعمل بصفة غير نظامية في مستوصف لطب الأسنان.

وتم اتهام الفلبينية بارتكاب عدة جرائم منها تسترها على فلبينية موقوفة لدى الأجهزة الأمنية عملت على تصنيع الأحزمة الناسفة بقصد تفجير المساجد ومعها شريكها (متهم سوري الجنسية) وعدم الإبلاغ عنهما وارتباطها بعلاقة غير شرعية مع الموقوف السوري وممارسة الفاحشة معه، وهربها من كفيلها واشتغالها في غير مهنتها لدى صاحب عمل آخر.