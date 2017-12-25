إدارة أحد توقع مع خوالد وبالعويدات بقيمة مليون ريال

نواف السالم(صدى):

بصفقة قيمتها مليون ريال، وقعت إدارة أحد مع المدافع الجزائري نصر الدين خوالد، ومواطنه المهاجم محمد بالعويدات لنيل الفريق الأول لكرة القدم في الفترة المقبلة بعد تسريح البرازيلي رونالد هنركي والمدغشقري كارلوس اندريه.

واشتملت الصفقة على الرواتب بتوصية من مدرب الفريق نبيل نغير وكادت تتعطل المفاوضات بسبب الاختلاف على الأمور المالية وتلقيهم عرضيين من أندية تونسية ومصرية.

وقال نصر الدين خوالد: ” تجربتي الاحترافية الأولى كانت لمجرد فتح آفاق جديدة له وانه يتقاضى مميزات مالية كبيرة في الجزائر مع اتحاد العاصمة خصوصا أنه أحد لاعبي المنتخب، واتمنى مساعدة أحد بالمباريات المتبقية من الدوري ” .

بينما أكد بالعويدات انه تلقى عروضا للاحتراف بالسعودية وصل أحدها في الفترة الصيفية لمركز متقدم من أحد أندية المحترفين بمنطقة القصيم وانه عاد قبل شهر من الاصابة وسجل خمس أهداف مع نصر حسين بالدوري الجزائري.