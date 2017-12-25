باستوري يصعق مروجي شائعات رحيله عن ” سان جيرمان ” : ” أكاذيب “

ماجد محمد(صدى):

” الأخبار التي قالت إننى ودعت زملائى مجرد أكاذيب، لطالما كان قرارى اللعب لهذا النادي ” .. بهذه الكلمات نفى الأرجنتينى خافيير باستورى نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسىي، رحيله عن النادى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد باستوري أنه سعيد فى البياسجى وملتزم بما تبقى فى عقده لتقديم أفضل ما لديه فى كل مرة ” .

أضاف اللاعب الأرجنتينى: ” فى المباريات الأخيرة لعبت كثيرًا وأنا سعيد لذلك، لدى عام ونصف فى عقدى وأنا هادئ حيال ذلك ” ، وواصل: ” صحيح أننى أريد أن ألعب أكثر لكن فى الأخير هى خيارات المدرب، ويجب أن أعمل أكثر لأحصل على فرص أكثر ” .