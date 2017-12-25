جواتيمالا تقرر نقل سفارتها فى إسرائيل للقدس

القدس(صدى):

أعطى رئيس جواتيمالا جيمى موراليس، تعليمات بنقل سفارة بلاده فى إسرائيل إلى القدس وذلك بعد بضعة أيام من تأييد حكومته للولايات المتحدة فى خلاف بشأن وضع المدينة.

وفى بيان مقتضب على حسابه الرسمى على فيسبوك قال موراليس إنه قرر نقل السفارة من تل أبيب بعد تحدثه مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد اعترف هذا الشهر بالقدس عاصمة لإسرائيل متراجعا عن سياسة تنتهجها الولايات المتحدة منذ عشرات السنين ومثيرا غضب العالم العربى وحلفاء بلاده الغربيين.