بالصور.. ترامب وميلانيا يتلقيان اتصالات من أطفال أمريكا لطلب هدايا الكريسماس

واشنطن(صدى):

تلقى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، العديد من المكالمات الهاتفية، من أطفال أمريكيين احتفالات برأس السنة الجديدة ” الكريسماس ” .

وقام ترامب بالرد على اتصالات هاتفية من أطفال أميركيين حول ما يتمنون الحصول عليه من ” سانتا كلوز ” فى منتجع مار آلاجو بولاية فلوريدا حيث يقضى عطلته الشتوية قبل أن يعود لممارسة مهام عمله من واشنطن فى الأول من العام المقبل.