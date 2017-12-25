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بالصور.. ترامب وميلانيا يتلقيان اتصالات من أطفال أمريكا لطلب هدايا الكريسماس

بالصور.. ترامب وميلانيا يتلقيان اتصالات من أطفال أمريكا لطلب هدايا الكريسماس
واشنطن(صدى):

تلقى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، العديد من المكالمات الهاتفية، من أطفال أمريكيين احتفالات برأس السنة الجديدة ” الكريسماس ” .

وقام ترامب بالرد على اتصالات هاتفية من أطفال أميركيين حول ما يتمنون الحصول عليه من ” سانتا كلوز ” فى منتجع مار آلاجو بولاية فلوريدا حيث يقضى عطلته الشتوية قبل أن يعود لممارسة مهام عمله من واشنطن فى الأول من العام المقبل.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 5695 ] نشر منذ 9 دقائق

بركه الكوري الشمالي ماعيدهم بصاروخ نووي كان خلع ماتبقى بعقل ترامب راجف قلبه

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