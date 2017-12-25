” الزكاة ” تكشف عقوبة من يصدر فاتورة ضريبية دون التسجيل في ” القيمة المضافة “

عادل الحربي(صدى):

أعلن مدير إدارة العمليات في ضريبة القيمة المضافة بـهيئة الزكاة والدخل حمود الحربي أمس الأحد في تصريحات تليفزيونية عبر قناة الإخبارية السعودية أن الهيئة ستفرض غرامة 100 ألف ريال لمن يصدر فاتورة ضريبية وهو لم يسجل.

يذكر أن القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تُفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قِبل المنشآت، والتزمت المملكة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 % بدء من 1 يناير 2018 على أن تتولى الهيئة العامة للزكاة والدخل، مسؤولية إدارة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة .

ويدفع المستهلك تكلفة ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات التي يشتريها، أما المنشآت فتدفع للحكومة ضريبة القيمة المضافة التي يتم تحصيلها من عمليات شراء المستهلكين، وتسترد المنشآت ضريبة القيمة المضافة التي دفعتها لمورديها.