بالصور.. ” البسامي ” : تدشين نظام رصد المرور آليا يهدف لخفض أعداد الحوادث
قال مدير الإدارة العامة للمرور العميد محمد بن عبدالله البسامي عقب تدشينه نظام الرصد الآلي للمخالفات على سيارات المرور إنها تأتي ضمن استراتيجية الإدارة العامة للمرور الهادفة إلى التوسع في استخدام التقنيات الحديثة في عمليات الضبط الآلي للمخالفات وتجهيز الدوريات بكاميرات مراقبة مثبتة داخل المركبات من خلال خطة توسعية لتعميم التقنية على كافة مناطق المملكة.
وقال البسامي إن كل الأنظمة المرورية تلك هدفها الأول والأخير خفض أعداد الحوادث المرورية التي تشغل نتائجها ما نسبته 30% من أسرة المستشفيات والتي المجتمع في أمس الحاجة إليها عند الدواعي الصحية.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24485 ] نشر منذ 1 ساعة
أبوعبدالله
قل ياالله
أن الله يوفقك ويسعدك دنيا وآخره
تكفى ركز على المتهورين والطايشين
وأدرجهم مع الأرهابين
صدقني مابينهم فرق
مع فارق بسيط وهو قتل الناس بأسم الخطاء
وماكان قصدي🤔
أرهاب الشوارع لازم ينتهي😡
سمير[ عدد التعليقات: 78 ] نشر منذ 20 دقيقة
او المتهورين الي يلزق على صدام السيارة من الخلف ويتجاوز بالقوة الجبرية عن طريق الخط الاصفر
او الذي يقف امامك بسيارته ويمسك فرامل فجائي هل يستحق هؤلاء مخالفة مرورية ام لاء