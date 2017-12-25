بالصور.. ” البسامي ” : تدشين نظام رصد المرور آليا يهدف لخفض أعداد الحوادث

علي القحطاني(صدى):

قال مدير الإدارة العامة للمرور العميد محمد بن عبدالله البسامي عقب تدشينه نظام الرصد الآلي للمخالفات على سيارات المرور إنها تأتي ضمن استراتيجية الإدارة العامة للمرور الهادفة إلى التوسع في استخدام التقنيات الحديثة في عمليات الضبط الآلي للمخالفات وتجهيز الدوريات بكاميرات مراقبة مثبتة داخل المركبات من خلال خطة توسعية لتعميم التقنية على كافة مناطق المملكة.

وقال البسامي إن كل الأنظمة المرورية تلك هدفها الأول والأخير خفض أعداد الحوادث المرورية التي تشغل نتائجها ما نسبته 30% من أسرة المستشفيات والتي المجتمع في أمس الحاجة إليها عند الدواعي الصحية.