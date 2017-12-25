بالفيديو.. رد قاس من نشطاء سعوديين بعد تطاول أردوغان على الدعوة الوهابية
استاء عدد كبير من المواطنين السعوديين، من مغالطات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إذ تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيديو للرئيس التركي يهاجم فيه دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب، أن “ الوهابية ضمن الجماعات المتطرفة وأنها ليست من الإسلام ” .
وقال الدكتور رياض بن سعيد : “ أردوغان يذم الوهابية هذا طبيعي جدًا يذمهم كونهم دعاة إلى تحقيق التوحيد والسنة وجهاد أهل الشرك والبدع والتصوف وهذا الدين الذي ثقل عليه تحقيقه، رحم الله المجدد محمد بن عبدالوهاب وجزاه وتلامذته الفردوس ” .
فيما علق فهد الخالدي ، “ هل تعلمون (الوهابية) حركة أسسها عبدالوهاب بن رستم الأباضي عام 171 هـ؛ حيث كفّر المسلمين جميعًا وعطَّل الحج. وعندما قامت دعوة التوحيد في جزيرة العرب للشيخ محمد بن عبدالوهاب وسانده الإمام محمد بن سعود أطلق العثمانيون على دعوتهما اسم (الوهابية) لتنفير المسلمين منهما. هذا هوا تاريخكم يا أردوغان ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24485 ] نشر منذ 1 ساعة
أردوغان ياكلب تركيا
نهايتك باتت قريبة بأذن الله🤔
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1599 ] نشر منذ 57 دقيقة
محمد بن عبدالوهاب رضي الله عنه هو الذي أمات مظاهر الشرك في الجزيره العربيه وهو يعتبر مجدد الدعوه الاسلاميه فرحمة الله عليه رحمه واسعه وامطر على قبره شابييب الرحمان لكن أنت جماعه بعده وتسمت بالوهابيه وهو من هذه الجماعه بريء كما الذئب من دم يوسف برىء أما رجب طيب اردوغان اعتبره من اقوى من يحكم المسلمين صراحة
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24485 ] نشر منذ 26 دقيقة
ياجعلها تمطر عليك شباشب المسلمين ونعولهم
ياالكلب النابح
أنا أستغرب أشلون يتم السماح بنشر مثل هاالتعليقات الحاقده على المملكة العربية السعودية
وين الوطنية الي يتكلم بها مع أحد الأخوان فاالصحيفة قبل فترة
طارت مع ياالله رضاك وجهنم
بذن الله🤔
jamalco[ عدد التعليقات: 5695 ] نشر منذ 24 دقيقة
قردوغان عميل صهيون وصنيعتهم محتفل زواج المثللين وداعي له ومحتفل بيه قردوغان سبق ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمه لإسرائيل إتفاق مبرم بين أنقره وتل أبيب لعودة العلاقه قردوغان يثبت على إستخدام لفظ القدس في إشاره إلى دولة الإحتلال قردوغان مؤوي قادة الإخوان ومتزعمهم ومؤوي جماعة الإخوان الدواعش قردوغان مثير الفتن والقلاقل في الشعوب لزعزعة أمن البلدان قردوغان ردالله كيده في نحره وأحبط الله مخططاته قردوغان نبذته كل الشعوب أخزاه الله وأذله
abu ammar[ عدد التعليقات: 14915 ] نشر منذ 10 دقائق
اولا فيه فرق بين الوهابيه التي اسسها عبدالوهاب رستم في المغرب في عام 171 ه ايام الخلافه العباسيه وبين دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب مئات السنيين التي بدئها في زمن الحكم العثماني ولكن الاتراك اتهموا الشيخ بالتطرف لاثارة الناس ضد دعوته النقيه التي تحارب البدع والشركيات فوصفوها بالوهابيه نسبة لعبد الوهاب رستم الذي حارب الاسلام والمسلمين في المغرب العربي والقى الكثير من الامور الدينيه واباح الزنى والخمور والفواحش
فالاتراك اشد عداء لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب فحاربوها واخذوا يناصرون التصوف واصحاب البدع
فالرئيس التركي يسعى دائما الى الصاق الوهابيه بالسعوديين ويتهمهم بالارهاب فهو مثل جماعة الاخوان المفلسين ناسي ان اجداده العثمانيين هم من اسس البدع والتوسل بالقبور وغيرها من الخزعبلات
واجداده ايضا هم من حارب اهل مكه والمدينه وهم اشد عداء للعرب في المشرق والمغرب واليوم يقوم اوردغان ومن خلال الخطب الرنانه بالدعوه لنفسه انه حفيد العثمانيين ويحصل على دعم الاخوان المفلسين وامثالهم من اعداء الدين الاسلامي كالنظام القطري والايراني المجوسي
ماذا قدم اوردغان للفلسطينين وللقدس ؟ هل يعلم اوردغان ان تركيا اول دوله اسلاميه اعترفت بالكيان الاسرائلي وفتحت لها سفاره قي تركيا ويوجد بينهما علاقات حميمه وتعاون تجاري وعسكري فلا يحاول اوردغان اللعب على عواطف العامه والرعاع من الناس متناسي تاريخ اجداده الاسود في الوطن العربي