بالفيديو.. رد قاس من نشطاء سعوديين بعد تطاول أردوغان على الدعوة الوهابية

نايف السالم(صدى):

استاء عدد كبير من المواطنين السعوديين، من مغالطات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إذ تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيديو للرئيس التركي يهاجم فيه دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب، أن “ الوهابية ضمن الجماعات المتطرفة وأنها ليست من الإسلام ” .

وقال الدكتور رياض بن سعيد : “ أردوغان يذم الوهابية هذا طبيعي جدًا يذمهم كونهم دعاة إلى تحقيق التوحيد والسنة وجهاد أهل الشرك والبدع والتصوف وهذا الدين الذي ثقل عليه تحقيقه، رحم الله المجدد محمد بن عبدالوهاب وجزاه وتلامذته الفردوس ” .

فيما علق فهد الخالدي ، “ هل تعلمون (الوهابية) حركة أسسها عبدالوهاب بن رستم الأباضي عام 171 هـ؛ حيث كفّر المسلمين جميعًا وعطَّل الحج. وعندما قامت دعوة التوحيد في جزيرة العرب للشيخ محمد بن عبدالوهاب وسانده الإمام محمد بن سعود أطلق العثمانيون على دعوتهما اسم (الوهابية) لتنفير المسلمين منهما. هذا هوا تاريخكم يا أردوغان ” .