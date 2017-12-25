النيابة تتهم موظفة بمركز أمني بالإساءة لمدير شرطة عبر ” واتساب “
اتهمت النيابة العامة موظفة تعمل في مركز أمني في إحدى المحافظات الكبرى، بالتشهير بالآخرين عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد اتهامها بالتلفظ على مدير شرطة منطقتها وضباط آخرين، قبل أن تسيء لهم عبر ” تويتر ” و ” واتساب ” .
وكشفت مصادر أن النيابة استدعت الموظفة؛ للتحقيق معها بعد بلاغ مقدم من مدير الشرطة يتهمها بالتلفظ عليه، وعزز دعواه بشهود وصور لمحادثات تضمنت ألفاظاً غير لائقة على مواقع التواصل الاجتماعي.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24485 ] نشر منذ 1 ساعة
إذا ثبت أنها غلطت فتستاهل العقاب
والفصل أيضآ🤔