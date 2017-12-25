قاضية أمريكية: على البنتاجون السماح بمقابلة متشدد أمريكى محتجز بالعراق

واشنطن(صدى):

أمرت قاضية اتحادية إدارة الرئيس دونالد ترامب، بالسماح للاتحاد الأمريكى للحريات المدنية بالوصول إلى أمريكى، يشتبه بمشاركته فى القتال لحساب تنظيم الدولة الإسلامية وما زال محتجزا فى مركز احتجاز سرى أمريكى فى العراق منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

ورفضت القاضية تانيا شوتكان فى حكم أصدرته فى وقت متأخر السبت طلب الحكومة بعدم قبول تدخل الاتحاد فى مسألة احتجاز الرجل الذى لم يعلن اسمه. ولم تقبل القاضية دفوع الحكومة بأن الاتحاد غير ذى صفة فى القضية.