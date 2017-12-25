مسئول تونسي يتوجه إلى الإمارات لبحث مسألة منع مواطنيه من السفر إليها
توجه كاتب الدولة لدى وزير الخارجية التونسي المكلف بالدبلوماسية الاقتصادية حاتم الفرجانى إلى دولة الامارات العربية المتحدة للتباحث حول مسألة منع التونسيات من السفر إلى الامارات.
وذكرت صحيفة ” الشروق ” الأوسع انتشارا فى تونس أن سفر الفرجانى تم بتكليف مباشر من رئيس الحكومة يوسف الشاهد.
وكانت وزارة النقل التونسية أصدرت قرار بتعليق رحلات ” شركة الخطوط الإماراتية ” إلى تونس.
وأفاد بيان صادر عن وزارة النقل التونسية بأن هذا القرار سيتم تنفيذه إلى حين تمكن الشركة من إيجاد الحل المناسب لتشغيل رحلاتها طبقا للقوانين والمعاهدات الدولية.
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