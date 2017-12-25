مسئول تونسي يتوجه إلى الإمارات لبحث مسألة منع مواطنيه من السفر إليها

تونس(صدى):

توجه كاتب الدولة لدى وزير الخارجية التونسي المكلف بالدبلوماسية الاقتصادية حاتم الفرجانى إلى دولة الامارات العربية المتحدة للتباحث حول مسألة منع التونسيات من السفر إلى الامارات.

وذكرت صحيفة ” الشروق ” الأوسع انتشارا فى تونس أن سفر الفرجانى تم بتكليف مباشر من رئيس الحكومة يوسف الشاهد.

وكانت وزارة النقل التونسية أصدرت قرار بتعليق رحلات ” شركة الخطوط الإماراتية ” إلى تونس.

وأفاد بيان صادر عن وزارة النقل التونسية بأن هذا القرار سيتم تنفيذه إلى حين تمكن الشركة من إيجاد الحل المناسب لتشغيل رحلاتها طبقا للقوانين والمعاهدات الدولية.