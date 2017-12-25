محمود حميدة: لا أعارض العري في السينما ومجمتعنا لازال متطرفا

القاهرة(صدى):

قال الفنان محمود حميدة، إنه لا يعارض العري في السينما شرط أن يستدعى الموضوع ذلك، رافضا أن ينصب أحد نفسه وصيا على أحد فى الخطاب الصحفي أو الروائي أو السينمائي.

وأكد حميدة خلال لقائه ببرنامج ” هنا العاصمة ” على فضائية ” cbc ” : ” للأسف ما زلنا مجتمعا متطرفا لأن الأصولية موجودة بداخل كل فرد منا ” .