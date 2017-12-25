محمود حميدة: لا أعارض العري في السينما ومجمتعنا لازال متطرفا
قال الفنان محمود حميدة، إنه لا يعارض العري في السينما شرط أن يستدعى الموضوع ذلك، رافضا أن ينصب أحد نفسه وصيا على أحد فى الخطاب الصحفي أو الروائي أو السينمائي.
وأكد حميدة خلال لقائه ببرنامج ” هنا العاصمة ” على فضائية ” cbc ” : ” للأسف ما زلنا مجتمعا متطرفا لأن الأصولية موجودة بداخل كل فرد منا ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24485 ] نشر منذ 1 ساعة
علشان كده يباشه
الوضع عندكو
صاير سردح مردح😉 😉 😉
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يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1599 ] نشر منذ 40 دقيقة
الله عز وجل بين لنا طريق الخير وطريق الشر فقال وهديناه النجدين ثم ترك لنا حرية سلوك أحد هذين الطريقين فقال فمن شاء فليؤمن ومن شاء ف ليكفر فيا سعادة من سلك طريق الخير في ويا شقاء من سلك طريق الشر فاعملوا ماشىتم وفي الاخره لايلومن أحدكم الا نفسه
رعد ***[ عدد التعليقات: 118 ] نشر منذ 34 دقيقة
محمود حميدة فنان كبيروخطير ولكنه إنتهى ولم يعطى الكثيرمن فنه