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رغم الهزيمة.. رونالدو يتجاهل آلام الكلاسيكو ويحتفل بالكريسماس

رغم الهزيمة.. رونالدو يتجاهل آلام الكلاسيكو ويحتفل بالكريسماس
ماجد محمد(صدى):

تجاهل كريستيانو رونالدو نجم فريق ريال مدريد الإسبانى والمنتخب البرتغالى آلام الهزيمة من برشلونة ظهر السبت فى ” كلاسيكو الأرض ” ، بثلاثية نظيفة، وحرص على الاحتفال بعيد الميلاد ” الكريسماس ” وسط كل أفراد عائلته.

ونشر رونالدو صورة عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى ” إنستجرام ” ، وهو يقف وسط والدته وشقيقته وصديقته جوريجينا رودريجيز، وأطفاله الأربعة، إضافة إلى باقى أفراد العائلة، وعلق عليها قائلاً: ” عيد ميلاد سعيد.. السلام وحب الله وصحة جيدة = العائلة ” .

 


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