دراسات تكشف أسبابا غير متوقعة للصلع والشيب

متابعات(صدى):

أكدت دراسات لأمراض وراثية نادرة، أن آلية فقدان الشعر والشيب واحدة، فقد اتضح أن بروتين ” KROX20 ” هو أهم مكونات الخلايا المكونة للشعر، وأن اشتقاقات هذا البروتين تؤثر في صبغة الشعر.

وقد بينت نتائج التجارب التي أجراها الباحثون على الفئران المخبرية أن نقص هذه الصبغة أثر في لون شعرها. لذلك قرروا إجراء المزيد من التجارب لمعرفة مدى علاقة ذلك بشعر الإنسان.

ومن المثير للانتباه أن البروتين ” KROX20 ” يشارك بفعالية في الجهاز العصبي الطرفي، وأن نقصه يرتبط بضعف مواجهة الإجهاد الذي بدوره يعتبر أحد أسباب الشيب المبكر. ويشير رئيس الفريق إلى أن التشوهات في ” KROX20 ” والخلايا الجذعية تلعب دورا هاما في عملية فقدان الشعر وظهور الشيب.

ومع أن الصلع والشيب تطور طبيعي عند التقدم بالعمر، إلا أن البعض ينزعج جدا من ذلك.