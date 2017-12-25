دراسات تكشف أسبابا غير متوقعة للصلع والشيب
أكدت دراسات لأمراض وراثية نادرة، أن آلية فقدان الشعر والشيب واحدة، فقد اتضح أن بروتين ” KROX20 ” هو أهم مكونات الخلايا المكونة للشعر، وأن اشتقاقات هذا البروتين تؤثر في صبغة الشعر.
وقد بينت نتائج التجارب التي أجراها الباحثون على الفئران المخبرية أن نقص هذه الصبغة أثر في لون شعرها. لذلك قرروا إجراء المزيد من التجارب لمعرفة مدى علاقة ذلك بشعر الإنسان.
ومن المثير للانتباه أن البروتين ” KROX20 ” يشارك بفعالية في الجهاز العصبي الطرفي، وأن نقصه يرتبط بضعف مواجهة الإجهاد الذي بدوره يعتبر أحد أسباب الشيب المبكر. ويشير رئيس الفريق إلى أن التشوهات في ” KROX20 ” والخلايا الجذعية تلعب دورا هاما في عملية فقدان الشعر وظهور الشيب.
ومع أن الصلع والشيب تطور طبيعي عند التقدم بالعمر، إلا أن البعض ينزعج جدا من ذلك.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24485 ] نشر منذ 2 ساعتين
هاالحين أنتوا تدرسون على الفيران🐀🐀🐀
وتطبقونها علينا🤔
طيب أنا بحياتي ماشفت فار أصلع😂😂😂😂
بنت النور[ عدد التعليقات: 360 ] نشر منذ 56 دقيقة
هههههههه قصدهم على لون الشعر اجل 😏😏
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1599 ] نشر منذ 34 دقيقة
من اسباب تواجد اللون الأبيض في الشعر تعرض الإنسان لخوف شديد وكذا العزله والاكتئاب وربما يكون ذلك لأسباب وراثيه لكن يبقى للشعر الأبيض وقاره وهيبته قد قال صلى الله عليه وسلم ان الله ليستحي ان يعذب ذي الشيبه