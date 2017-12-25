بعد نصف موسم فقط.. صلاح يحصل على لقب أفضل لاعب في ليفربول

نواف السالم(صدى):

تصدر محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزى الاحصائية التى أعدتها صحيفة ” ليفربول إيكو ” حول أفضل لاعبى الريدز منذ بداية الموسم وحتى انتهاء النصف الأول منه، وفقاً للأداء الذى قدمه هؤلاء اللاعبون فى كل البطولات، بشرط أن يكون اللاعب الذى يتضمنه التقييم قد شارك فى 10 مباريات على الأقل طوال الموسم.

وقالت الصحيفة الإنجليزية المهتمة بأخبار مدينة ليفربول: ” محمد صلاح أثبت أنه النجم الأول فى صفوف ليفربول ” ، وأن اختياره كأفضل لاعب فى الريدز وتفوقه على زملائه الثلاثة الكبار فى الفريق ساديو مانى، روبرتو فيرمينو وفيليب كوتينيو، ليس مفاجئاً، بفضل ما قدمه اللاعب المصرى فى أول موسم له فى ملعب ” أنفيلد ” .