هازارد: محمد صلاح ودى بروين الأفضل في الدورى الإنجليزي

نواف السالم(صدى):

يرى النجم البلجيكي إدين هازارد، جناح فريق تشيلسى الإنجليزى أن مواطنه كيفن دى بروين لاعب مانشستر سيتى وصديقه النجم المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول، هما اللاعبان الأفضل فى الدورى الإنجليزى هذا الموسم.

ويرتبط هازارد بعلاقة قوية مع محمد صلاح، منذ أن لعبا الثنائى سويا بقميص تشيلسى 2014 قبل أن ينتقل المصرى إلى فيورنتينا ثم إلى روما الإيطاليان ومن بعدهم ليفربول.

وقال هازارد فى تصريحات نشرتها شبكة ” سكاى سبورتس ” : ” كيفين دى بروين هو الأفضل. قلت ذلك منذ شهرين. هو ومحمد صلاح جيدان جدًا يفوزان بالمباريات ويحرزان الأهداف، بالنسبة لى اللاعبان هما الأفضل هذا العام ” .