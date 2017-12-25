دنيا بطمة تنشر صورة لها مع زوجها عبر ” إنستجرام ” وهكذا علقت

أماني الغامدي(صدى):

نشرت المطربة الشابة ” دنيا بطمة ” ، صورة جمعتها بزوجها عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي ” إنستجرام ” ووجهت رسالة رومانسية لزوجها، وبادلها متابعتها التبريكات والتهاني.

وقالت بطمة: ” كل يوم يكبر حبي لك ويتجدد في نفس هذا الأسبوع كان يوم زواجي وفي نفس الفترة راح يكون الاحتفال بعقيقة أميرتنا المدللة وكذلك عيد زواجنا الله لا يحرمنا منك ويخليك لنا يا عمري انت وكل عام وانت الحب ” .