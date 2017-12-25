دنيا بطمة تنشر صورة لها مع زوجها عبر ” إنستجرام ” وهكذا علقت
نشرت المطربة الشابة ” دنيا بطمة ” ، صورة جمعتها بزوجها عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي ” إنستجرام ” ووجهت رسالة رومانسية لزوجها، وبادلها متابعتها التبريكات والتهاني.
وقالت بطمة: ” كل يوم يكبر حبي لك ويتجدد في نفس هذا الأسبوع كان يوم زواجي وفي نفس الفترة راح يكون الاحتفال بعقيقة أميرتنا المدللة وكذلك عيد زواجنا الله لا يحرمنا منك ويخليك لنا يا عمري انت وكل عام وانت الحب ” .
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1599 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يوفقكي ويسعدني يا دنيا بطمه
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 2103 ] نشر منذ 2 ساعتين
كم صرفة فلوس على وجهها ..!!! على أمل انها تصبح جميله بس للأسف مازال الوجه يقرف رغم كل الصرف الخسائر 💔😏
بنت النور[ عدد التعليقات: 360 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههه صادقه والله الزين زين لو قام من النوم والشين شين لو تسبح كل يوم😉😉
abu ammar[ عدد التعليقات: 14915 ] نشر منذ 40 دقيقة
اوكي مبروك