رجل أعمال يثير غضب نشطاء ” تويتر ” : ” اشتغل ملمع أحذية العمل موعيب “

نايف السالم(صدى):

حالة من الجدل والغضب، عبر مواقع التواصل الاجتماعي أثارتها تغريدة رجل الأعمال السعودي عبدالرحيم القاسم والذي دعا فيها الشباب إلى العمل بتلميع الأحذية.

وقال رجل الأعمال ويدعى عبدالرحيم القاسم : “ أيهما أفضل مسمى ( عاطل ) لا شغل ولا مشغلة طفران وضايق صدرك أو تشتغل بنشري في ورشة أو ملمع أحذية ، أوروبا فيها أوربيين يلمعون الأحذية ، أميركا فيها أمريكيين عمّال ورشة زيت ! … ويوم الخميس اطلع للثمامة…طعّس ! ترى العمل مو عيب العيب عندما تعتقد أن هذه الأعمال تُقلِّل من كرامتك ” .

ولاقت التغريدة رد ود فعل غاضبة من المغردين ، وقال المغرد ناصر السبيعي : ” قل آمين نشوفك ملمع أحذية ” .

وأضاف آخر : ” وما هو عيب التاجر يسلف أخوه أو يقرضه بعض الدراهم ” .