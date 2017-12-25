الغاز ينهي حياة عروسين ثاني يوم زفافهما في مصر

القاهرة(صدى):

بعدما تسرب غاز طبيعي داخل المنزل، راح عروسان مصريان خنقاً بمنزلهما أول أمس (السبت)، في مدينة كفر الزيات التابعة لمحافظة الغربية.

ويبلغ العريس من العمر 22 عاماً وزوجته 18 عاماً، ويقيمان بمساكن الرادار، وتم العثور على جثتيهما على الأرض بغرفة النوم دون وجود إصابات ظاهرية.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة وجرى استدعاء الطب الشرعي لمعاينة الجثتين، كما أصدرت الجهات المعنية تصريح دفن لهما، فيما تشير المعلومات الأولية لعدم وجود شبهة جنائية.