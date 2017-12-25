بالفيديو.. محتال يشتري جوالات ويعيدها أشياء أخرى داخل الكراتين

متابعات(صدى):

فضح فيديو متداول قيام محتال باتباع حيلة جديدة للسرقة، من خلال شراء جوالات من بعض المتاجر وإعادتها مرة أخرى، لتكتشف المتاجر بعد فتح الكراتين باستبدالها بأشياء أخرى.

وأظهر فيديو متداول، قيام أحد العاملين بالمتجر بفتح كراتين بعض الجوالات التي أعادها أحد الزبائن وتحصل على ثمنها، قبل أن يفاجأ باستبدال الجوالات بأشياء أخرى مع غلق الكراتين بنفس طريقة الشركات المصنعة لها.