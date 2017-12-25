لطيفة الشعلان تكشف حقيقة فيديو مزعوم عن عضوة شورى به رقص واختلاط

عادل الحربي(صدى):

أكدت عضوة مجلس الشورى لطيفة الشعلان ، أن الفيديو المتداول عن ظهور زميلتها بالمجلس نورة الشعبان في مقطع فيديو يتضمن رقصًا واختلاطًا، كذب صريح.

وغردت الشعلان عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : مقطع الرقص المتداول على أنه لعضوة في مجلس الشورى السعودي كذب صريح، فالظاهرة في الفيديو ليست عضوة لا في الدورة الحالية ولا الدورة السابقة ” .

وتعليقاً على تغريدة الشعلان نشرت مغردة صور للسيدة التي ظهرت في الفيديو وقالت ” هذه هي اسمها نورة حسين ولا علاقة عضوة مجلس الشورى بها لكن استغل الشبه استغلال قذر ” .