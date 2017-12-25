  • الإثنين 25

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. لطيفة الشعلان تكشف حقيقة فيديو مزعوم عن عضوة شورى به رقص واختلاط

لطيفة الشعلان تكشف حقيقة فيديو مزعوم عن عضوة شورى به رقص واختلاط

لطيفة الشعلان تكشف حقيقة فيديو مزعوم عن عضوة شورى به رقص واختلاط
عادل الحربي(صدى):

أكدت عضوة مجلس الشورى لطيفة الشعلان ، أن الفيديو المتداول عن ظهور زميلتها بالمجلس نورة الشعبان في مقطع فيديو يتضمن رقصًا واختلاطًا، كذب صريح.

وغردت الشعلان عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : مقطع الرقص المتداول على أنه لعضوة في مجلس الشورى السعودي كذب صريح، فالظاهرة في الفيديو ليست عضوة لا في الدورة الحالية ولا الدورة السابقة ” .

وتعليقاً على تغريدة الشعلان نشرت مغردة صور للسيدة التي ظهرت في الفيديو وقالت ” هذه هي اسمها نورة حسين ولا علاقة عضوة مجلس الشورى بها لكن استغل الشبه استغلال قذر ” .


الوسوم:, , ,

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *