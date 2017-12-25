وزير المالية السوداني: أهم السمات العامة لموازنة العام 2018 تحقيق الاستقرار الاقتصادي

الخرطوم(صدى):

أكد وزير المالية السوداني محمد عثمان الركابي أن أهم السمات العامة لموازنة العام 2018 تحقيق الاستقرار الاقتصادي بمعدلات نمو موجبة بزيادة الإنتاج في كل القطاعات وخفض حدة الفقر من خلال عدالة توزيع الدخول وزيادة فرص التشغيل .

وأشار الوزير إلى أن المصروفات في الميزانية للعام المالي 2018 تبلغ حوالي 127.2 مليار جنيه سوداني مقابل 116.8 مليار جنيه للايرادات ليصبح العجز الجاري 10.4 مليار جنيه ، ويبلغ العجز الكلي يبلغ 28 مليار جنيه سوداني و ذلك باضافة بند التنمية.