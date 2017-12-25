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” برّ العقيق ” تقدم أكثر من 650 ألف ريال مساعدات للأسر المستفيدة لكسوة الشتاء

” برّ العقيق ” تقدم أكثر من 650 ألف ريال مساعدات للأسر المستفيدة لكسوة الشتاء
إبراهيم الزهراني(صدى):

قدمت جمعية البّر الخيرية بمحافظة العقيق بالباحة، مبلغ 653,800 ألف ريال مساعدات للأسر المستفيدة من خدمات الجمعية بالمحافظة والمراكز التابعة له لكسوة الشتاء.

وشملت مشاريع التي اطلقتها الجمعية ضمن فصل الشتاء مشروع سلات البّر الغذائية الشتوية لـ 1320 أسرة، ومشروع إعانات نقدية للإيتام لعدد 434 يتيم، ومشروع كفارة اليمين لـ 618، ومشروع كسوة الشتاء لطلاب والطالبات.


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