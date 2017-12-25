أفضل 3 ساعات ذكية لعام 2018

حمود العنزي(صدى):

لايزال قطاع الساعات الذكية في مرحلة التطوير والنضج، من حيث قصر عمر البطارية وصغر شاشاتها واعتبارها جهاز غير مستقل بحاجة دائمة لهاتف ذكي.

وتستعرض ” صدى ” أبرز الساعات الذكية لعام 2018:

ساعة ” أبل ووتش series 3 “

تعتبر أفضل ساعات أبل الذكية ، حيث تُقترن بهواتف أبل وتتزامن معها بسهولة وسلاسة، والخيار الأمثل لجهاز تتبع الحالة الصحية واللياقة البدنية.

ساعة ” مايكل كورس آكسيس سوفي “

تتميز حجمها الذي لا يختلف كثيرًا عن حجم الساعة التقليدية، بتصميم ينبض بالرقي والتألق ملتفة حول المعصم، بالإمكان ربط واجهة الساعة بحساب إنستجرام، لعرض أفضل الصور طوال الوقت.

ساعة ” فيت بت آيكونيك “

تتسم بنحافتها والراحة التي تمنحها لمرتديها مع أحزمة مطاطية خفيفة. تتمتع بعمر بطارية مديد يصل إلى 4 أيام و10 ساعات مع تفعيل خدمة ” جي بي إس ” وتتضمن شاشة من نوع ” إل سي دي ” ومستشعر لقياس نبضات القلب.