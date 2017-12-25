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شاهد.. إليسا بعد إجراء ” هوليوود سمايل “

شاهد.. إليسا بعد إجراء ” هوليوود سمايل “
أماني الغامدي(صدى):

نشرت الفنانة إليسا صورة جديدة لوجهها عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي ” إنستجرام ” ، ظهر فيها واضحاً أنا قامت بالـ ” هوليوود سمايل ” ، ومعظم الفنانون يخضعن الى هذه التقنّية للحصول على ضحكة رائعة، وأسنان بيضاء، تلمع كاللؤلؤ.

على صعيد آخر، إحتلت إليسا المرتبة الثالثة لناحية الشخصيات الأكثر بحثاً في مصر وذلك ضمن إحدى قوائم الإحصاءات التي أصدرها محرك البحث العالمي ” غوغل ” ، وذلك نتيجة لنشاطاتها الناجحة خلال هذا العام 2017.

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2101 ] نشر منذ 2 ساعتين

يالله رضاك هههههههههه اول يارب يهديك ربي للإسلام وتترك ربعك الحوثيين .. وخلي اليسا بحالها ههههههههه😂

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