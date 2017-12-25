السلطات التونسية تقرر تعليق رحلات شركة الخطوط الإماراتية

تونس(صدى):

قررت وزارة النقل التونسية مساء اليوم الأحد، تعليق رحلات ” شركة الخطوط الإماراتية ” إلى تونس، وسيتم تنفيذه إلى حين تمكن الشركة من إيجاد الحل المناسب لتشغيل رحلاتها طبقا للقوانين والمعاهدات الدولية.

وأفادت مصادر صحفية، أن مسئولين بالخطوط الجوية الإماراتية منعوا في وقت سابق اليوم تونسيات من السفر على متن رحلة متجهة إلى دبي، علما بأن جدلا واسعا أثاره قرار الشركة الاماراتية أول من أمس منع كل امرأة تونسية أيا كان عمرها من الصعود على متن طائرتها المتجهة إلى دبي حتى وإن كانت برفقة زوجها، سواء كانت متجهة إلى الإمارات أو بهدف العبور لدولة ثالثة.

وأضافت المصادر في مطار تونس قرطاج أن المسئولين برروا قرار منع تونسيات من السفر إلى دبي بتلقي تعليمات مشددة من إدارة شركة الخطوط الاماراتية تؤكد ضرورة “منع النساء التونسيات من السفر على متن طائراتها ” .

وبررت الحكومة الاماراتية منع سفر التونسيات على متن رحلات متوجهة إلى الامارات بـ ” معلومة أمنية فرضت إجراءات محددة وظرفية ” .