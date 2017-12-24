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بعد مهاجمة الأتراك له.. بن زايد يرد ببيت شعر للـ ” متنبي “

بعد مهاجمة الأتراك له.. بن زايد يرد ببيت شعر للـ ” متنبي “
أبوظبي(صدى):

رد وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، على مهاجمة الأتراك له بعد تغريدة له على ” تويتر ” حول ارتكاب العثمانيين جرائم في المدينة المنورة عام 1916.

ونشر بن زايد علي حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، بيت شعر لشاعر العربي المتنبي قائلًا :أنام ملء جفوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصم.

وكان عبد الله بن زايد، شارك تغريدة لأحد الأشخاص يدعى ” علي العراقي ” على صفحته الرسمية في ” تويتر ” ، يقول فيها أن الباشا العثماني ” عمر فخر الدين ” ارتكاب جريمة ضدّ سكان المدينة المنورة وسرقة أموالهم، ونقلها إلى الشام وإسطنبول.


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