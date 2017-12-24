  • الأحد 24

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. ” الزعاق ” ينفي شائعات سقوط ثلوج على الرياض

” الزعاق ” ينفي شائعات سقوط ثلوج على الرياض

” الزعاق ” ينفي شائعات سقوط ثلوج على الرياض
عادل الحربي(صدى):

نفى الدكتور خالد الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك ، ما تردد من أنباء في وسائل التواصل الاجتماعي حول سقوط ثلوج على الرياض خلال الفترة المقبلة .

وعلق ” الزعاق ” على الشائعات عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” قائلًا “” يتفشى في وسائل الوصل رسالة مفادها بنزول ثلوج على الرياض لأول مرة وقد يكون أمر تاريخي خلال هذه الأيام ، وأود الإفادة أنه كلام لا يتكؤ على أسس رصدية ولا يوجد أي مؤشرات لحدوث مغاير لماهو معتاد ” .

 


الوسوم:, , , ,

4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 29 دقيقة

انا كنت امس في الرياض وما في لا برد ولا هم يحزنون
كنت معي مشوار لنشاليح الحاير وانا راجع وقت الظهر شغلت المكيف بارد

[ عدد التعليقات: 10240 ] نشر منذ 20 دقيقة

وش اللي مامن برد ..
في الفجر تسجل عندنا درجة الحرارة ٤ ☹☹☹
جميييييدهه 😭😭

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *