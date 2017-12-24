” الزعاق ” ينفي شائعات سقوط ثلوج على الرياض
نفى الدكتور خالد الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك ، ما تردد من أنباء في وسائل التواصل الاجتماعي حول سقوط ثلوج على الرياض خلال الفترة المقبلة .
وعلق ” الزعاق ” على الشائعات عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” قائلًا “” يتفشى في وسائل الوصل رسالة مفادها بنزول ثلوج على الرياض لأول مرة وقد يكون أمر تاريخي خلال هذه الأيام ، وأود الإفادة أنه كلام لا يتكؤ على أسس رصدية ولا يوجد أي مؤشرات لحدوث مغاير لماهو معتاد ” .
الهلالي[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 29 دقيقة
انا كنت امس في الرياض وما في لا برد ولا هم يحزنون
كنت معي مشوار لنشاليح الحاير وانا راجع وقت الظهر شغلت المكيف بارد
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1576 ] نشر منذ 23 دقيقة
الله اعلم
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1576 ] نشر منذ 23 دقيقة
الشتاء هذا مامن برد
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 10240 ] نشر منذ 20 دقيقة
وش اللي مامن برد ..
في الفجر تسجل عندنا درجة الحرارة ٤ ☹☹☹
جميييييدهه 😭😭