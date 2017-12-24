” الزعاق ” ينفي شائعات سقوط ثلوج على الرياض

عادل الحربي(صدى):

نفى الدكتور خالد الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك ، ما تردد من أنباء في وسائل التواصل الاجتماعي حول سقوط ثلوج على الرياض خلال الفترة المقبلة .

وعلق ” الزعاق ” على الشائعات عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” قائلًا “” يتفشى في وسائل الوصل رسالة مفادها بنزول ثلوج على الرياض لأول مرة وقد يكون أمر تاريخي خلال هذه الأيام ، وأود الإفادة أنه كلام لا يتكؤ على أسس رصدية ولا يوجد أي مؤشرات لحدوث مغاير لماهو معتاد ” .