مستشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية يتفقد أسواق الذهب في مكة

نايف السالم(صدى):

تفقد مستشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية المشرف العام على فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور محمد بن حسن القحطاني، مساء اليوم الأحد، أسواق الذهب والمجوهرات في المنطقة المركزية بجوار الحرم الشريف بالعاصمة المقدسة.

شاركة في الجولة الرافد الأمني والتأمينات الاجتماعية وعدد من مفتشي الوزارة للتأكد من تطبيق المحال التجارية لقرار توطين قطاع الذهب والمجوهرات .

وقال مستشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، إن قطاع الذهب والمجوهرات بالعاصمة المقدسة موطّن وبنسبة ١٠٠ ٪ ، مشيراً إلى أن الوزارة ستستمر بمتابعة هذا الانجاز لضمان استقرار القطاع بما يوفر للشاب السعودي بيئة عمل محفزة وآمنة وبما يضمن النمو المتوازن لهذا القطاع بالمنطقة.